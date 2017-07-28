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Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Квят – 13-й

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при Венгрии завершилась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо.

Второе место занял представитель «Феррари» Себстьян Феттель. На третьем Валттери Боттас из «Мереседеса». Кими Райкконен («Феррари») четвертый, пятым стал Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на 13-й позиции.

Гран-при Венгрии

Вторая свободная практика

1. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)  1.18,455

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,183

3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,201

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,300

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,324

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,496

7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,259

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,360

9. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,379

10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,454

11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,671

12. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,811

13. Даниил Квят («Торо Россо») +2,122

14. Ланс Стролл («Уильямс») +2,336

15. Фелипе Масса («Уильямс») +2,414

16. Джолион Палмер («Рено») +2,720

17. Ромен Грожан («Хаас») +2,890

18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,049

19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,104

20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,267

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