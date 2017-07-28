Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Квят – 13-й
На Гран-при Венгрии завершилась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо.
Второе место занял представитель «Феррари» Себстьян
Феттель. На третьем Валттери Боттас из «Мереседеса». Кими Райкконен («Феррари»)
четвертый, пятым стал Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» на
13-й позиции.
Гран-при Венгрии
Вторая свободная практика
1. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 1.18,455
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,183
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,201
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,300
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,324
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,496
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,259
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,360
9. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,379
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,454
11. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,671
12. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,811
13. Даниил Квят («Торо Россо») +2,122
14. Ланс Стролл («Уильямс») +2,336
15. Фелипе Масса («Уильямс») +2,414
16. Джолион Палмер («Рено») +2,720
17. Ромен Грожан («Хаас») +2,890
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,049
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,104
20. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,267