Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Квят – 13-й

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».

Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при Венгрии Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».