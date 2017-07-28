Зарплата Пашалича в «Спартаке» может составить 2,5 миллионов евро в год

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Марио Пашаличу. Стало известно, на какую зарплату может рассчитывать игрок.

Как сообщает сербское издание Sportske Novosti, в случае перехода в «Спартак» он будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год. Также на серба претендует «Бетис».

Контракт хорвата с лондонским клубом истекает летом 2018 года, однако в клубе не рассчитывают на Пашалича и не собираются предлагать ему продление договора.

В прошедшем сезоне 22-летний Пашалич на правах аренды играл за «Милан». Полузащитник провел 24 матча в Серии А, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

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