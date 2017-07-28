Мацей Рыбус: В «Лионе» не хватало игровой практики, а в «Локо» надеюсь добиться успехов
Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, почему приехал в Москву.
- Как вас встретили в команде?
- Все хорошо! Я уже четыре тренировки провёл с командой, так что готов играть.
- Сильно ли «Локомотив» отличается от «Ахмата»?
- По-другому все, но у меня хорошие воспоминания про Грозный. А сейчас я сделаю все, чтобы добиться успехов в «Локомотиве».
- Из «Лиона» уезжали без сожалений?
- Не хватало игровой практики. Я мог остаться в команде, но шансов играть не было. Надо было что-то менять. В следующем году чемпионат мира, нужно попадать в состав. Надеюсь, буду играть в «Локо».
- Можете сравнить чемпионат Франции и России?
- Здесь более жёсткий футбол, а во Франции играют быстрее, в одно-два касания. Чемпионат России очень хороший, разница небольшая.