Мацей Рыбус: В «Лионе» не хватало игровой практики, а в «Локо» надеюсь добиться успехов

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал, почему приехал в Москву.

- Как вас встретили в команде?

- Все хорошо! Я уже четыре тренировки провёл с командой, так что готов играть.

- Сильно ли «Локомотив» отличается от «Ахмата»?

- По-другому все, но у меня хорошие воспоминания про Грозный. А сейчас я сделаю все, чтобы добиться успехов в «Локомотиве».

- Из «Лиона» уезжали без сожалений?

- Не хватало игровой практики. Я мог остаться в команде, но шансов играть не было. Надо было что-то менять. В следующем году чемпионат мира, нужно попадать в состав. Надеюсь, буду играть в «Локо».