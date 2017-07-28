«Халл» сыграл вничью с «Аяксом» в товарищеском матче

«Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» (видео) Защитник «Челси» Майкл Хектор следующий сезон отыграет на правах аренды в команде Леонида Слуцкого «Халл Сити».

«Халл Сити» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду на правах аренды защитника «Челси» Майкла Хектора.

«Халл Сити» объявил об аренде защитника «Челси» «Халл Сити» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду на правах аренды защитника «Челси» Майкла Хектора.

«Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» в матче квалификации ЛЧ В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Ницца» дома сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).