Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Канада9 : 11Россия
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Халл» сыграл вничью с «Аяксом» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Халл Сити» и «Аяксом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.

Матч состоялся на тренировочной базе «Аякса». У голландцев отличились Клас Ян Хунтелар и Френки де Йонг, еще один мяч «Халл» забил в свои ворота. У «тигров» забивали Маркус Хенриксен, Даниэль Бэтти и Джеймс Уэйр. Напомним, что «Халл Сити» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Товарищеский матч

«Аякс» (Голландия) – «Халл Сити» (Англия) – 3:3

Голы: автогол, 7, Хунтелар, 17, де Йонг, 54 – Хенриксен, 4, Бэтти, 76, Уэйр, 84

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Халл Сити» взял в аренду защитника «Челси» (видео)Защитник «Челси» Майкл Хектор следующий сезон отыграет на правах аренды в команде Леонида Слуцкого «Халл Сити».«Халл Сити» объявил об аренде защитника «Челси»«Халл Сити» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду на правах аренды защитника «Челси» Майкла Хектора.«Ницца» сыграла вничью с «Аяксом» в матче квалификации ЛЧВ первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Ницца» дома сыграла вничью с «Аяксом» (1:1).«Халл Сити» Слуцкого объявил о подписании 20-летнего голкипераГолкипер «Шрусбери Таун» Каллум Бертон перешел в «Халл Сити», сообщает пресс-служба «тигров».Букмекеры не видят явного фаворита в матче между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионовСегодня состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Аяксом». Букмекеры не видят явного фаворита в этой игре.
Бокс
Реванш Джошуа – Кличко, скорее всего, состоится 11 ноября в Лас-Вегасе
MMA
Александр Емельяненко проведет следующий бой 27 сентября в Москве против бразильца Дос Сантоса
Футбол
Агент Эрнани: Не рассматриваем вариант аренды, только полноценный трансфер
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Неймар подрался с Семеду и покинул тренировку «Барселоны»
все новости
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости