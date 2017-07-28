«Халл» сыграл вничью с «Аяксом» в товарищеском матче
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Товарищеский матч между «Халл
Сити» и «Аяксом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.
Матч состоялся на
тренировочной базе «Аякса». У голландцев отличились Клас Ян Хунтелар и Френки
де Йонг, еще один мяч «Халл» забил в свои ворота. У «тигров» забивали Маркус
Хенриксен, Даниэль Бэтти и Джеймс Уэйр. Напомним, что «Халл Сити» тренирует
российский специалист Леонид Слуцкий.
Товарищеский матч
«Аякс» (Голландия) – «Халл
Сити» (Англия) – 3:3
Голы: автогол, 7, Хунтелар,
17, де Йонг, 54 – Хенриксен, 4, Бэтти, 76, Уэйр, 84
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически