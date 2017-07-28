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Юрий Сёмин: Уже решил, кто займёт место Ари

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке команды к матчу с «Анжи». 

- «Локомотив» идёт первым. Насколько для игроков неожиданна эта роль? 
- Победы всегда дают больше уверенности. Хотя и при поражениях сильная команда не сдается. Но что сейчас говорить о турнирной таблице? Нужно работать дальше. Мы хорошо провели три матча за короткий период.  

- Как будете решать проблему с травмой Ари? 
- Внутренними резервами, будем поднимать на поверхность все, что есть. Знаете, как говорят: где тонко, там и рвётся. В обороне тоже момент тонкий - нет Чорлуки и Денисова. 

- Решили, кто выйдет вместо Ари? 
- В голове решил, думаю, вы все угадаете. Вариантов не много. Хотя посмотрим, может, сюрприз какой преподнесем.

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