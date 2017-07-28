Юрий Сёмин: Уже решил, кто займёт место Ари

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке команды к матчу с «Анжи».

- «Локомотив» идёт первым. Насколько для игроков неожиданна эта роль?

- Победы всегда дают больше уверенности. Хотя и при поражениях сильная команда не сдается. Но что сейчас говорить о турнирной таблице? Нужно работать дальше. Мы хорошо провели три матча за короткий период.

- Как будете решать проблему с травмой Ари?

- Внутренними резервами, будем поднимать на поверхность все, что есть. Знаете, как говорят: где тонко, там и рвётся. В обороне тоже момент тонкий - нет Чорлуки и Денисова.