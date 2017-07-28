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Юрий Сёмин: Планировали приобрести Рыбуса сразу после сезона

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о новичке команды Мацее Рыбусе.

- Много говорилось о том, что Мацея Рыбуса приобрели без вашего ведома. Так ли это? 
- Рыбус был в обойме, у нас селекционная служба отслеживает игрока, рекомендует. Рыбус у нас планировался сразу после сезона. Тогда не получилось, зато сейчас все удалось.  

- На какой позиции его видите? 
- Его кондиции пока оставляют желать лучшего, но он может играть сразу на нескольких полициях.

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