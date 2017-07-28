Юрий Сёмин: Планировали приобрести Рыбуса сразу после сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о новичке команды Мацее Рыбусе.

- Много говорилось о том, что Мацея Рыбуса приобрели без вашего ведома. Так ли это?

- Рыбус был в обойме, у нас селекционная служба отслеживает игрока, рекомендует. Рыбус у нас планировался сразу после сезона. Тогда не получилось, зато сейчас все удалось.