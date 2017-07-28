Российские ватерполистки обыграли Канаду в матче за третье место на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по
водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по водному
поло. В женском турнире в матче за третье место сборная России обыграла сборную
Канады.
В поединке за бронзу
россиянки обыграли канадок со счетом 11:9. В финальном матче сегодня сыграют
сборные США и Испании.
Чемпионат мира по водным
видам спорта
Будапешт (Венгрия)
Водное поло. Женщины
Матч за третье место
Россия – Канада – 11:9
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