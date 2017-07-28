Российские ватерполистки обыграли Канаду в матче за третье место на чемпионате мира

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по водному поло. В женском турнире в матче за третье место сборная России обыграла сборную Канады.

В поединке за бронзу россиянки обыграли канадок со счетом 11:9. В финальном матче сегодня сыграют сборные США и Испании.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Водное поло. Женщины

Матч за третье место

Россия – Канада – 11:9