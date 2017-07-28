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СКА откроет детскую школу в Карелии

Источник:  ХК СКАКомментарии

Планируется, что осенью 2017 года в городе Кондопога на базе Ледового дворца откроется детская хоккейная школа СКА, сообщает официальный сайт армейцев. 

Этот вопрос обсуждался на встрече генерального директора петербургского клуба Андрея Точицкого и министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия Александра Воронова. В школе будут заниматься лучшие молодые хоккеисты Карелии 2007-2012 годов рождения под руководством ведущих тренеров республики.

- СКА продолжает уделять большое внимание развитию хоккея, в особенности детско-юношеского и любительского, во всем Северо-Западном регионе. Открытием школы в Кондопоге мы даем путевку в большой хоккей тем детям, которые раньше не имели возможности заниматься спортом в хороших условиях, и такое пополнение в большой семье СКА можно только приветствовать, – приводит слова Точицкого официальный сайт СКА. 

Напомним, система петербургского клуба включает в себя следующие команды: СКА (КХЛ), «СКА-Нева» (ВХЛ), СКА-1946, «СКА-Серебряные Львы» (обе - МХЛ), «СКА-Варяги», «СКА-Карелия» (обе - МХЛ-Б). 

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