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«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселона» намерена подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, несмотря на интерес со стороны мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, «Барселона» провела переговоры с агентами игрока. Ранее сообщалось, что «Реал» может приобрести форварда за 180 миллионов евро. «Монако» в свою очередь заявлял, что будет противостоять попыткам вести переговоры с Мбаппе без ведома клуба.

В прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.

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