«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
Источник: Sport.esКомментарии
«Барселона» намерена
подписать форварда «Монако» Килиана Мбаппе, несмотря на интерес со стороны
мадридского «Реала». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Sport.es, «Барселона» провела переговоры с агентами игрока. Ранее сообщалось,
что «Реал» может приобрести форварда за 180 миллионов евро. «Монако» в свою
очередь заявлял, что будет противостоять попыткам вести переговоры с Мбаппе без
ведома клуба.
В прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за
«Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.
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