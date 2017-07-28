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Евгений Ловчев: Хочу похвалить Кокорина

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о перемене в игре «Зенита».

Первый тайм вчерашнего матча в Израиле мне напомнил команду, которая пока еще находится в процессе строительства. Дзюба не вышел в стартовом составе. Это говорит о том, что у Манчини нет любимчиков. Он не интересуется, сколько Дзюба забил голов до этого. Он просто смотрит – подходит ему этот футболист под его схему или нет. На выезде в игре с командой, которая явно будет атаковать, Манчини столб в лице Дзюбы был не нужен. Он выпутил на острие посвежевшего, похорошевшего и нацеленного на ворота Кокорина. И впервые после долгого перерыва, я хочу похвалить Сашу – и не только за последний матч, а за его игру в этом сезоне.

На второй тайм «Зенит» вышел более раскованным, И что мне больше всего понравилось – команда взяла мяч под контроль на чужой половине. И соперник ничего не мог против этого сделать.

В стартовом матче третьего раунда Лиги Европы «Зенит» на выезде обыграл израильскую команду «Бней Иегуду» - 2:0.

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