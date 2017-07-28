WBA санкционировала бой между Биволом и Клеверли
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала
поединок, в котором на ринг должны выйти временный чемпион мира по версии WBA в
полутяжелом весе Дмитрий Бивол (Россия) и обладатель титула WBA Regular
в этом весе Натан Клеверли (Великобритания).
Сообщается, что у сторон есть 30 дней на то, чтобы договориться об организации боя. Если за это время прийти к соглашению не удастся, будут назначены промоутерские торги. 26-летний Дмитрий Бивол в своем последнем поединке Седрика Агню 17 июня. Всего он провел 11 поединков на профессиональном ринге и все выиграл (девять – нокаутом).
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