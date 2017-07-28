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«Зенит» может приобрести защитника «Лиона» за 16 млн евро

Источник:  L'EquipeКомментарии

Футболист «Лиона» Эмануэль Маммана попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает L'Equipe.

По информации источника, уже в пятницу 21-летний аргентинец, возможно, покинет французский клуб и договорится с сине-бело-голубыми. Сумма сделки составит 16 миллионов евро. 

Напомним, в «Лион» Маммана перешел из «Ривер Плейта» летом 2016 года за 8,5 миллионов евро. Контракт игрока с командой истекает 30 июня 2021 года. В сезоне-2016/17 в 25 матчах он забил один гол.

По данным Transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 7 миллионов евро.  

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