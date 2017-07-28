Гари Мегсон вернулся в «Вест Бромвич» в качестве помощника главного тренера

Гари Мегсон назначен помощником главного тренера «Вест Бромвич Альбион». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что Мегсон будет помощником главного тренера команды Тони Пьюлиса. Мегсон был главным тренером «дроздов» с 2000 по 2004 год. Под его руководством команда пробилась в премьер-лигу.

Последним клубом 58-летнего специалиста был «Шеффилд Уэнсдэй». 29 февраля 2012 года он был уволен, после чего тренером не работал.