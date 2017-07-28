Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 метров на спине

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. Золотую медаль у мужчин в плавании на 200 метров завоевал россиянин Евгений Рылов.

Результат Рылова - 1.53,61. С результатом 1.54.21 проплыл американец Райан Мерфи, который завоевал серебро. Бронзовым призером стал еще один представитель США Джейкоб Пибли – 1.55,06

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Плавание. Мужчины

Спина

200 метров

1. Евгений Рылов (Россия) 1.53,61

2. Райан Мерфи (США) 1.54.21

3. Джейкоб Пибли (США) 1.55,06

Отметим также, что Рылов установил новый рекорд Европы.