Устинова вышла в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров на спине
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
(Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У женщин в плавании на 200
метров на спине в финал вышла россиянка Дарья Устинова.
Результат Устиновой - 2.07,08.
В финал она вышла с четвертым временем. При этом она стала первой в своем полуфинале.
Лучшее время в полуфиналах показала австралийка Эмили Сибом - 2.05,81.
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