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Устинова вышла в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров на спине

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У женщин в плавании на 200 метров на спине в финал вышла россиянка Дарья Устинова.

Результат Устиновой - 2.07,08. В финал она вышла с четвертым временем. При этом она стала первой в своем полуфинале. Лучшее время в полуфиналах показала австралийка Эмили Сибом -  2.05,81.

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