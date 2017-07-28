Устинова вышла в финал чемпионата мира в плавании на 200 метров на спине

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У женщин в плавании на 200 метров на спине в финал вышла россиянка Дарья Устинова.

Результат Устиновой - 2.07,08. В финал она вышла с четвертым временем. При этом она стала первой в своем полуфинале. Лучшее время в полуфиналах показала австралийка Эмили Сибом - 2.05,81.