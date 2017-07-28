Марков подпишет двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Бывший защитник «Монреаля» Андрей Марков продолжит карьеру в КХЛ. Его новым клубом станет «Ак Барс».

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, Марков подпишет контракт с «Ак Барсом» на два года. Марков прибудет в Россию в конце этой недели, после чего должно состояться подписание контракта.

Всю свою карьеру в НХЛ (с 2000 года) 38-летний защитник провел в «Монреале» и сыграл в 990 матчах в регулярных сезонах, набрав в них 572 очка (119 шайб + 453 передачи).