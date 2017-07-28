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Ефимова выиграла золото чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У женщин в плавании на 200 метров брассом россиянка Юлия Ефимова завоевала золото.

Результат Юлии - 2.19.64. Второй стала американка Беттани Гэллат. На третьем месте китаянка Ши Цзинлин. Еще одна американка Лилли Кинг заняла четвертое место

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Плавание. Женщины

Брасс. 200 метров

Финал

1. Юлия Ефимова (Россия) 2.19.65

2. Беттани Гэллат (США)  2.21,77

3. Ши Цзинлин (Китай) 2.21.93

Юлия Ефимова – пятикратная чемпионка мира и лучшая за всю историю российского плавания по количеству медалей на ЧМ

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