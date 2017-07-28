Чупков завоевал золото чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У мужчин в плавании на 200 метров брассом победу одержал россиянин Антон Чупков.

Результат Чупкова – 2.06,96. Это новый рекорд чемпионатов мира. Вторым стал японец Ясухиро Косеки. На третьем месте еще один японец Иппеи Ватанабе.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Плавание. Мужчины

Брасс. 200 метров

Финал

1. Антон Чупков (Россия) 2.06,96

2. Ясуиро Косеки (Япония) 2.07,29

3. Иппеи Ватанабе (Япония) 2.07,47…

7. Илья Хоменко (Россия) 2.09,18