Чупков завоевал золото чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом
Источник: «Советский спорт»Комментарии
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште
(Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У мужчин в плавании на 200
метров брассом победу одержал россиянин Антон Чупков.
Результат Чупкова – 2.06,96. Это новый рекорд чемпионатов
мира. Вторым стал японец Ясухиро Косеки. На третьем месте еще один японец Иппеи Ватанабе.
Чемпионат мира по водным видам спорта
Будапешт (Венгрия)
Плавание. Мужчины
Брасс. 200 метров
Финал
1. Антон Чупков (Россия) 2.06,96
2. Ясуиро Косеки (Япония) 2.07,29
3. Иппеи Ватанабе (Япония) 2.07,47…
7. Илья Хоменко (Россия) 2.09,18
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически