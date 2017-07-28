Даниэль Риккардо: Поборемся за поул, если будем в такой же форме, как сегодня

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных свободных заездов, по итогам которых он показал лучшее время.

«Обновления сработали хорошо. В целом день прошел нормально. У нас был одинаково хороший темп на обеих тренировках, что вселяет оптимизм.

Мы не знаем, что собираются предпринять «Феррари» и «Мерседес». Складывается впечатление, что днем Скудерия серьезно прибавила, однако нам удалось остаться впереди. Посмотрим, как все пройдет завтра, но мы можем быть довольны сегодняшним днем.

Удастся ли в квалификации побороться за поул? Если мы будет в такой же форме, как сегодня, то да», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.