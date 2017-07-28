Даниэль Риккардо: Поборемся за поул, если будем в такой же форме, как сегодня
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот
«Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных свободных заездов,
по итогам которых он показал лучшее время.
«Обновления
сработали хорошо. В целом день прошел нормально. У нас был одинаково хороший
темп на обеих тренировках, что вселяет оптимизм.
Мы
не знаем, что собираются предпринять «Феррари» и «Мерседес». Складывается впечатление,
что днем Скудерия серьезно прибавила, однако нам удалось остаться впереди.
Посмотрим, как все пройдет завтра, но мы можем быть довольны сегодняшним днем.
Удастся
ли в квалификации побороться за поул? Если мы будет в такой же форме, как
сегодня, то да», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.
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