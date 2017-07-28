Даниил Квят: Мы нормально не проехали ни одного быстрого круга
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот
«Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов
гран-при Венгрии, по итогам которых он занял 13-е место.
«Мы
нормально не проехали ни одного быстрого круга. Нам нужно прибавить, чтобы быть
готовыми к завтрашнему дню, однако у команды точно есть для этого необходимый
резерв», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.
Напомним, лучшее время во второй свободной практике в Венгрии показал Даниэль Риккардо.
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