Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Канада9 : 11Россия
Водное поло  США- : -Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Даниил Квят: Мы нормально не проехали ни одного быстрого круга

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов гран-при Венгрии, по итогам которых он занял 13-е место.

«Мы нормально не проехали ни одного быстрого круга. Нам нужно прибавить, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню, однако у команды точно есть для этого необходимый резерв», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, лучшее время во второй свободной практике в Венгрии показал Даниэль Риккардо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниэль Риккардо: Поборемся за поул, если будем в такой же форме, как сегодняПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных свободных заездов, по итогам которых он показал лучшее время.Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Квят – 13-йНа Гран-при Венгрии завершилась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо.Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при ВенгрииПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.Даниил Квят: Я доволен своей формой, но результаты пока не пришлиРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился мнением о своем выступлении в текущем сезоне.
Плавание
Рылов стал чемпионом мира в плавании на 200 метров на спине
Футбол
«Зенит» может приобрести защитника «Лиона» за 16 млн евро
Футбол
Евгений Ловчев: Хочу похвалить Кокорина
Футбол
«Барселона» поборется с «Реалом» за Мбаппе
все новости
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Даниил Квят
Даниил Квятвсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости