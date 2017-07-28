Даниил Квят: Мы нормально не проехали ни одного быстрого круга

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов гран-при Венгрии, по итогам которых он занял 13-е место.

«Мы нормально не проехали ни одного быстрого круга. Нам нужно прибавить, чтобы быть готовыми к завтрашнему дню, однако у команды точно есть для этого необходимый резерв», - приводит слова Квята Autosport.com.ru.

Напомним, лучшее время во второй свободной практике в Венгрии показал Даниэль Риккардо.