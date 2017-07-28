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Мужская сборная России стала второй в эстафете на 4x200 вольным стилем на ЧМ, победили британские пловцы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У мужчин в эстафете 4x200 метров вольным стилем победила сборная Великобритании, а сборная России стала второй.

Результат сборной Великобритании - 7.01,10. Россияне показали результат 7.02,68. На третьем месте сборная США (7.03,18). За сборную России выступали Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов и Александр Красных.

Чемпионат мира по водным видам спорта

Будапешт (Венгрия)

Плавание. Мужчины

Эстафета. Вольный стиль

4x200 метров

Финал

1. Великобритания 7.01,10

2. Россия (Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев, Данила Изотов, Александр Красных) 7.02,68

3. США 7.03,18

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