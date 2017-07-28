«Мидлсбро» объявил о переходе Флетчера из «Вест Хэма»

Нападающий «Вест Хэма» Эшли Флетчер перешел в «Мидлсбро», сообщает официальный сайт команды из графства Северный Йоркшир.

21-летний англичанин подписал контракт с «боро», рассчитанный на четыре года. Сумма сделки составила 6,5 миллионов фунтов.

Флетчер является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в прошлом году на правах свободного агента присоединился к «молотобойцам», за команды разных возрастов которых сыграл в минувшем сезоне в 30 матчах, забил 4 мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 3 желтых карточки.

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