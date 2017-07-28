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Московское «Динамо» поборется с «Галатасараем» за Маурисио

Источник:  TerraКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио может продолжить карьеру в «Динамо», сообщает Terra. 

По информации источника, бело-голубые хотят видеть бразильца в составе команды. Помимо москвичей, на игрока претендуют «Галатасарай» и «Антальяспор» – интерес клубов подтвердил представитель футболиста Пьер Фернандес. 

Напомним, 24 июля «Зенит» объявил о расторжении контракта с Маурисио. Он перешел в петербургскую команду зимой 2016 года. Всего за сине-бело-голубых бразилец провел 42 матча, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Вместе с «Зенитом» 28-летний игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России, а также бронзовым призером чемпионата страны. Ранее Жозе выступал за «Терек» (2010-2015) и «Флуминенсе» (2007-2009).   

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