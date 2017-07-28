Три золота сборной России по плаванию на чемпионате мира. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сегодня все главные новости посвящены чемпионату мира по водным видам спорта. Юлия Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 метров брассом.

2. На аналогичной дистанции у мужчин победил Антон Чупков.



3. Еще одно золото для сборной России сегодня завоевал Евгений Рылов – в плавании на спине на 200 метров.



4. Мужская российская команда в эстафете 4x200 метров завоевала серебро, а победили британцы.



5. Наконец, российские ватерполистки завоевали бронзу, обыграв канадок в матче за третье место.



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