Три золота сборной России по плаванию на чемпионате мира. Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей
сегодняшнего дня.
1. Сегодня все главные новости посвящены чемпионату мира по
водным видам спорта. Юлия Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200
метров брассом.
2. На аналогичной дистанции у мужчин победил Антон Чупков.
3. Еще одно золото для сборной России сегодня завоевал Евгений
Рылов – в плавании на спине на 200 метров.
4. Мужская российская команда в эстафете 4x200 метров
завоевала серебро, а победили британцы.
5. Наконец, российские ватерполистки завоевали бронзу,
обыграв канадок в матче за третье место.
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