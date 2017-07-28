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Три золота сборной России по плаванию на чемпионате мира. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сегодня все главные новости посвящены чемпионату мира по водным видам спорта. Юлия Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 метров брассом.

2. На аналогичной дистанции у мужчин победил Антон Чупков.

3. Еще одно золото для сборной России сегодня завоевал Евгений Рылов – в плавании на спине на 200 метров.

4. Мужская российская команда в эстафете 4x200 метров завоевала серебро, а победили британцы.

5. Наконец, российские ватерполистки завоевали бронзу, обыграв канадок в матче за третье место.

Текст дня: «Хамам спуску не дадим!» Разбор самых наболевших судейских проблем в КХЛ


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