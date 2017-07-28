Салимгерей Расулов: Ероихн — думающий боец, мы с ним не раз пересекались в любительском спорте
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал о подготовке к бою против Евгения Ерохина, который состоится 19 августа в рамках турнира ACB 67.
- Как себя
чувствуете? Как проходит подготовка к
бою против Евгения Ерохина?
- Подготовка проходит отлично. Сейчас я нахожусь в Крыму в городе Алушта вместе со сборной России по ММА. Тренеры хорошие, тщательно за мной наблюдают. Нахожусь в очень хорошей форме.
- На что делаете
упор в тренировках?
- Занимаюсь кроссфитом, борьбой, боксом, кикбоксингом… Упор делаю на все составляющие. У нас очень разносторонние тренировки.
- Вы смотрели
последние бои соперника? Что можете о
нем рассказать?
- Вместе с Евгением Ерохиным часто пересекался на военных соревнованиях. У нас были ровные бои. А так, смотрел его профессиональные бои. Он очень хороший боец. Евгений отлично работает в стойке, отлично бьет обеими руками. Он думающий боец.