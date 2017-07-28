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Салимгерей Расулов: Ероихн — думающий боец, мы с ним не раз пересекались в любительском спорте

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал о подготовке к бою против Евгения Ерохина, который состоится 19 августа в рамках турнира ACB 67.

- Как себя чувствуете? Как проходит подготовка к бою против Евгения Ерохина?
- Подготовка проходит отлично. Сейчас я нахожусь в Крыму в городе Алушта вместе со сборной России по ММА. Тренеры хорошие, тщательно за мной наблюдают. Нахожусь в очень хорошей форме.

- На что делаете упор в тренировках?
- Занимаюсь кроссфитом, борьбой, боксом, кикбоксингом… Упор делаю на все составляющие. У нас очень разносторонние тренировки.

- Вы смотрели последние бои соперника? Что можете о нем рассказать?
- Вместе с Евгением Ерохиным часто пересекался на военных соревнованиях. У нас были ровные бои. А так, смотрел его профессиональные бои. Он очень хороший боец. Евгений отлично работает в стойке, отлично бьет обеими руками. Он думающий боец.

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Сергей Ващенко
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