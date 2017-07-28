«Индепендьенте» получит 5% от будущей продажи Ригони из «Зенита» в другой клуб

«Индепендьенте» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по трансферу своего полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает Ole.

По информации издания, 24-летний футболист уже отправился в Россию, чтобы присоединиться к команде. Отмечается, что аргентинский клуб в переговорах добился права получить 5% от суммы будущего трансфера игрока из «Зенита» в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Индепендьенте» готов отпустить полузащитника Ригони в «Зенит» за 10,5 млн евро. Если трансфер состоится, 6,5 млн получит «Индепендьенте», 3 млн – бывший клуб Ригони «Бельграно» и 1 млн пойдет на налоги и другие расходы. Хуан Крус Оллер, представляющий интересы Ригони, подтвердил, что сделка была завершена, а в Петербург хавбек прибудет 29 июля.