Салимгерей Расулов: Свою агрессию я лучше буду в «клетке» показывать, а не где-нибудь на улице

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал об отношениях с Денисом Гольцовым, который сейчас владеет поясом организации.

- На сборах вам удалось поспарринговать с чемпионом ACB в тяжелом весе Денисом Гольцовым, который у вас и отобрал титул в недавнем бою. Какие у вас отношения?

- Не думаю, что у людей должна быть агрессия. В восьмиугольнике мы соперники, а в жизни — товарищи. Свою агрессию я лучше буду в «клетке» показывать, а не где-нибудь на улице. С Денисом мы просто по-дружески потренировались, провели спарринги на технику. Неплохо позанимались. Негативные эмоции, которые мы получаем в ринге, не должны выходить в жизнь.

- Общались ли вы с руководством ACB о шансе сразиться за титул чемпиона?

- К прошлому бою с Гольцовым я неправильно подготовился. Я не мог найти себе спарринг-партнеров. У меня хороший менеджер, но нет тренера. Можно сказать, я сам по себе. У нас есть школа, где можно хорошо потренироваться, но в ней нет больших тяжеловесов. К той схватке я был готов где-то процентов на 40. Бой получился некрасивым. Мы должны были показать зрелище, но этого не случилось.

А сейчас я неплохо готов и, думаю, в ноябре-декабре будет шанс вновь подраться за титул ACB. Если Денис проведет успешную защиту пояса против Мухумата Вахаева, то в реванше надо будет показать на что мы оба способны.

- А если Гольцов проиграет Вахаеву?

- Честно говоря, мне без разницы против кого драться. Главное, чтобы пояс был у меня. Остальное меня не волнует.