Экс-полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»
Бывший
полузащитник грозненского «Ахмата» Факундо Пирис стал игроком «Монпелье»,
сообщает официальный сайт французской команды.
27-летний уругваец подписал контракт с «паладинами»,
рассчитанный на один год с возможностью продлить еще на один.
«Я очень рад и с нетерпеньем жду момента, когда
смогу присоединиться к команде. Я хочу принести максимум полезного этой
команде, с которым мы постараемся достигнуть цели, поставленной руководством»,
- поделился впечатлениями Пирис.
В новом для себя клубе Факундо будет выступать под
27-м номером.
Напомним, последние три года Пирис провел в «Ахмате» (ранее «Терек»), за который в общей сложности сыграл 76 матчей, забил три мяча, заработал девять желтых и одну красную карточку. Грозный игрок покинул в мае текущего года, став свободным агентом.