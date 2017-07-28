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Экс-полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»

Источник:  ФК «Монпелье»Комментарии
Экс-полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»
Фото: ФК «Монпелье»

Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Факундо Пирис стал игроком «Монпелье», сообщает официальный сайт французской команды.

27-летний уругваец подписал контракт с «паладинами», рассчитанный на один год с возможностью продлить еще на один.

«Я очень рад и с нетерпеньем жду момента, когда смогу присоединиться к команде. Я хочу принести максимум полезного этой команде, с которым мы постараемся достигнуть цели, поставленной руководством», - поделился впечатлениями Пирис.

В новом для себя клубе Факундо будет выступать под 27-м номером.

Напомним, последние три года Пирис провел в «Ахмате» (ранее «Терек»), за который в общей сложности сыграл 76 матчей, забил три мяча, заработал девять желтых и одну красную карточку. Грозный игрок покинул в мае текущего года, став свободным агентом.

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