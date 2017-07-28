Президент Ла Лиги: Если «ПСЖ» заплатит 222 миллиона за Неймара, будем обращаться в УЕФА или гражданские суды

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал возможный переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Он заявил, что лига готова оспаривать этот трансфер во всех возможных инстанциях.

«Если это (трансфер) произойдет, мы будем обжаловать его в УЕФА. Это нарушение финансового фэйр-плей и закона о честной конкуренции в европейском союзе. Если в УЕФА не пойдут нам навстречу, мы будем обращаться в гражданские суды. Мы готовы пойти в швейцарский суд, в суд Брюсселя, при необходимости в суды Франции и Испании. Мы должны защищать испанские клубы», - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Неймара в Париже может составить 30 миллионов евро в год.