Президент Ла Лиги: Если «ПСЖ» заплатит 222 миллиона за Неймара, будем обращаться в УЕФА или гражданские суды
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал
возможный переход форварда «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Он
заявил, что лига готова оспаривать этот трансфер во всех возможных инстанциях.
«Если это (трансфер) произойдет, мы будем обжаловать его в
УЕФА. Это нарушение финансового фэйр-плей и закона о честной конкуренции в
европейском союзе. Если в УЕФА не пойдут нам навстречу, мы будем обращаться в
гражданские суды. Мы готовы пойти в швейцарский суд, в суд Брюсселя, при
необходимости в суды Франции и Испании. Мы должны защищать испанские клубы», -
цитирует Тебаса Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось, что зарплата Неймара в Париже может
составить 30 миллионов евро в год.
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