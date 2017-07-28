Салимгерей Расулов: Выступал бы в Bellator, если бы победил Грэхема

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о том, что в 2013 году мог подписать контракт с американским промоушеном Bellator.

- Многие российские бойцы сейчас перед боями уезжают тренироваться в зарубежные страны: США, Тайланд, Голландия. Вы не задумывались тоже поступить также?

- Об этом думаю часто. Хочется поехать в Америку, поработать с лучшими тяжеловесами, понять, на что я способен. Сделать работу над своими недочетами. Но кемп в США дорого обходится. Это мешает. Но думаю, что после поединка с Ерохиным я все-таки туда поеду.

- В каком клубе хотели бы тренироваться?

- В общем, без разницы. Может быть, в AKA или American Top Team. Говорят, что там лучшие бойцы.

- Поступали ли к вам предложения от зарубежных промоушенов?

- Сейчас предложений нет. В 2013 году у меня был шанс поехать в Bellator. Для этого мне нужно было победить Питера Грэхема. Но случилось так, что тот бой я проиграл: во время схватки сломал руку. И в итоге с промоушеном из США контракт подписал Питер. Затем предложений не поступало. Я лечил травмы и выступал, в основном, в любительских соревнованиях. Когда подписал контракт с ACB к профессиональным боям стал относиться серьезнее. Открылось второе дыхание. Хочется выступать и выигрывать.