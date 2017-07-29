Салимгерей Расулов: Олейник или Волков могут победить Миочича в UFC
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что российские бойцы Алексей Олейник и Александр Волков могут победить действующего чемпиона UFC Стипе Миочича.
- Чемпион UFC
Стипе Миочич считается сильнейшим
бойцов-тяжеловесом на планете. Вы
согласны с этим?
- Если он сейчас чемпион, значит он лучший. Он всем все доказывает в «клетке».
- Есть ли бойцы,
которые в ближайшее время могут отобрать
у него пальму первенства?
- Конечно, есть. Даже бойцы из России Александр Волков и Алексей Олейник могут это сделать. Конкуренция в UFC очень серьезная. В последнее время чемпионы часто меняются, это связано с введением допинг-контроля.
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