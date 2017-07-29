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Салимгерей Расулов: Олейник или Волков могут победить Миочича в UFC

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что российские бойцы Алексей Олейник и Александр Волков могут победить действующего чемпиона UFC Стипе Миочича.

- Чемпион UFC Стипе Миочич считается сильнейшим бойцов-тяжеловесом на планете. Вы согласны с этим?
- Если он сейчас чемпион, значит он лучший. Он всем все доказывает в «клетке».

- Есть ли бойцы, которые в ближайшее время могут отобрать у него пальму первенства?
- Конечно, есть. Даже бойцы из России Александр Волков и Алексей Олейник могут это сделать. Конкуренция в UFC очень серьезная. В последнее время чемпионы часто меняются, это связано с введением допинг-контроля.

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Сергей Ващенко
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