Салимгерей Расулов: Олейник или Волков могут победить Миочича в UFC

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов считает, что российские бойцы Алексей Олейник и Александр Волков могут победить действующего чемпиона UFC Стипе Миочича.

- Чемпион UFC Стипе Миочич считается сильнейшим бойцов-тяжеловесом на планете. Вы согласны с этим?

- Если он сейчас чемпион, значит он лучший. Он всем все доказывает в «клетке».

- Есть ли бойцы, которые в ближайшее время могут отобрать у него пальму первенства?

- Конечно, есть. Даже бойцы из России Александр Волков и Алексей Олейник могут это сделать. Конкуренция в UFC очень серьезная. В последнее время чемпионы часто меняются, это связано с введением допинг-контроля.