Салимгерей Расулов: Федор Емельяненко заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о поражении Федора Емельяненко в бою против Мэтта Митриона.
- Месяц назад
Федор Емельяненко дебютировал в Bellator
и проиграл нокаутом в бою против
Мэтта Митриона. Что пошло не так?
- Я не в праве давать советы Федору Емельяненко. За свою карьеру в ММА Федор выиграл стольких топовых спортсменов… В Старом Осколе шикарная школа, я там тренировался. Все условия там есть, хорошие спарринг-партнеры. Вроде бы все есть. Может быть, Емельяненко просто не повезло в том поединке. Федор не проигрывал почти десять лет, а потом неожиданно для все пару раз проиграл. Может быть, сказывается возраст. Но любители ММА не должны обсуждать карьеру Федора, он сам решает, сколько ему драться и когда. Он заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл.