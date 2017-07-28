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Салимгерей Расулов: Федор Емельяненко заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов — о поражении Федора Емельяненко в бою против Мэтта Митриона.

- Месяц назад Федор Емельяненко дебютировал в Bellator и проиграл нокаутом в бою против Мэтта Митриона. Что пошло не так?
- Я не в праве давать советы Федору Емельяненко. За свою карьеру в ММА Федор выиграл стольких топовых спортсменов… В Старом Осколе шикарная школа, я там тренировался. Все условия там есть, хорошие спарринг-партнеры. Вроде бы все есть. Может быть, Емельяненко просто не повезло в том поединке. Федор не проигрывал почти десять лет, а потом неожиданно для все пару раз проиграл. Может быть, сказывается возраст. Но любители ММА не должны обсуждать карьеру Федора, он сам решает, сколько ему драться и когда. Он заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл.

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Сергей Ващенко
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