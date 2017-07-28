Салимгерей Расулов: Федор Емельяненко заслуживает уважения независимо от того, проиграл или выиграл

Салимгерей Расулов: Свою агрессию я лучше буду в «клетке» показывать, а не где-нибудь на улице

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал об отношениях с Денисом Гольцовым, который сейчас владеет поясом организации.