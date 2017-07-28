«Нант» Раньери пополнился защитником «Бордо» и голкипером «Фиорентины»

Футбольный клуб «Нант», возглавляемый итальянцем Клаудио Раньери, объявил о покупке защитника «Бордо» француза Николя Паллуа и голкипера «Фиорентины» румына Чиприана Тэтэрушану.

29-летний Паллуа подписал трехлетний контракт с «канарейками», а сумма сделки составила 2 миллиона евро.

В составе «Бордо» в минувшем сезоне Николя сыграл 39 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал 1 результативную передачу, заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

Николя Паллуа Фото: ФК «Нант»

31-летний голкипер также поставил подпись под соглашением, рассчитанным на три года. За румына «Нант» выложил 2,5 миллиона евро.

Тэтэрушану был основным вратарем «фиалок», проведя 44 матча в серии А, пропустил 59 мячей.



Чиприан Тэтэрушану Фото: ФК «Нант»

Напомним, Раньери возглавил «Нант» в прошлом месяце, до этого итальянский специалист работал в «Лестере», который он возглавил в июле 2015 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба.

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