Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Канада9 : 11Россия
Водное поло  США12 : 5Испания
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нант» Раньери пополнился защитником «Бордо» и голкипером «Фиорентины»

Источник:  ФК «Нант»Комментарии

Футбольный клуб «Нант», возглавляемый итальянцем Клаудио Раньери, объявил о покупке защитника «Бордо» француза Николя Паллуа и голкипера «Фиорентины» румына Чиприана Тэтэрушану.

29-летний Паллуа подписал трехлетний контракт с «канарейками», а сумма сделки составила 2 миллиона евро.

В составе «Бордо» в минувшем сезоне Николя сыграл 39 матчей, в которых забил 2 мяча, отдал 1 результативную передачу, заработал 8 желтых и 1 красную карточку.

Николя Паллуа Фото: ФК «Нант»

 

31-летний голкипер также поставил подпись под соглашением, рассчитанным на три года. За румына «Нант» выложил 2,5 миллиона евро.

Тэтэрушану был основным вратарем «фиалок», проведя 44 матча в серии А, пропустил 59 мячей.


Чиприан Тэтэрушану Фото: ФК «Нант»

Напомним, Раньери возглавил «Нант» в прошлом месяце, до этого итальянский специалист работал в «Лестере», который он возглавил в июле 2015 года и в первом же сезоне привел команду к победе в чемпионате Англии впервые за 132-летнюю историю клуба. 

Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Экс-полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»Экс-полузащитник «Ахмата» Пирис стал игроком «Монпелье»Бывший полузащитник грозненского «Ахмата» Факундо Пирис подписал контракт с «Монпелье», сообщает официальный сайт французской команды.«Мидлсбро» объявил о переходе Флетчера из «Вест Хэма»«Мидлсбро» объявил о переходе Флетчера из «Вест Хэма»Нападающий «Вест Хэма» Эшли Флетчер перешел в «Мидлсбро», сообщает официальный сайт команды из графства Северный Йоркшир.Брандао стал игроком греческого «Левадикоса»Экс-форвард донецкого «Шахтера», «Марселя», «Сент-Этьена» и «Бастии» Брандао подписал контракт с греческим «Левадикосом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Ньюкасл» арендовал Мерино у дортмундской «Боруссии»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микел Мерино перешел в «Ньюкасл» на правах аренды. Об этом сообщают официальный сайт клуба.
Теннис
Евгений Кафельников: Спасибо всем, кто проявил сочувствие!
Футбол
Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»
MMA
Кормье перевесил Джонса на 200 граммов перед боем на турнире UFC 214
Футбол
Президент Ла Лиги: Если «ПСЖ» заплатит 222 миллиона за Неймара, будем обращаться в УЕФА или гражданские суды
все новости
Нант
Нанткалендарьстатистика
Бордо
Бордокалендарьстатистика
Фиорентина
Фиорентинакалендарьстатистика
Клаудио Раньери
Клаудио Раньеривсе новости
Чиприан Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушанувсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы