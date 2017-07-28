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Салимгерей Расулов: Предложили «сдать» бой. Отказался и был отравлен

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал о случае подкупа в своей карьере.

- Было ли такое в вашей карьере, чтобы вам предлагали деньги за «слив» боя?
- Когда выступал в любительских соревнованиях, такое было. Когда выступал на международном турнире среди военных, предложили проиграть. Я отказался. В итоге, мне кажется, что меня целенаправленно отравили перед схваткой. Два-три дня я не мог встать с кровати, чуть не умер. Даже выпрямиться не мог. Тогда среди спецслужб была высокая конкуренция. Каждый коллектив хотел выиграть общекомандный зачет. Начальник одной команды подошел и говорит «Сдай бой!». «Ну а я же не могу подвести свою команду», - отвечаю ему. И буквально через несколько часов я неожиданно отравился, хотя ничего не ел.

- Свою профессиональную карьеру вы начали в 2007 году. На кого из бойцов тогда ориентировались?
- В то время в ММА бушевал Федор. Он был настоящей звездой спорта. Многие равнялись на него. Также все смотрели бои Волка Хана, Олега Тактарова, который дрался даже со сломанной рукой. Раньше в UFC не было определенного времени на раунд, бой мог длиться целый час. Олег со сломанной рукой полчаса еще дрался! На этих людей и равнялся.

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Сергей Ващенко
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