Салимгерей Расулов: Предложили «сдать» бой. Отказался и был отравлен
Экс-чемпион лиги ACB в тяжелом весе Салимгерей Расулов рассказал о случае подкупа в своей карьере.
- Было ли такое
в вашей карьере, чтобы вам предлагали
деньги за «слив» боя?
- Когда выступал в любительских соревнованиях, такое было. Когда выступал на международном турнире среди военных, предложили проиграть. Я отказался. В итоге, мне кажется, что меня целенаправленно отравили перед схваткой. Два-три дня я не мог встать с кровати, чуть не умер. Даже выпрямиться не мог. Тогда среди спецслужб была высокая конкуренция. Каждый коллектив хотел выиграть общекомандный зачет. Начальник одной команды подошел и говорит «Сдай бой!». «Ну а я же не могу подвести свою команду», - отвечаю ему. И буквально через несколько часов я неожиданно отравился, хотя ничего не ел.
- Свою
профессиональную карьеру вы начали в
2007 году. На кого из бойцов тогда
ориентировались?
- В то время в ММА бушевал Федор. Он был настоящей звездой спорта. Многие равнялись на него. Также все смотрели бои Волка Хана, Олега Тактарова, который дрался даже со сломанной рукой. Раньше в UFC не было определенного времени на раунд, бой мог длиться целый час. Олег со сломанной рукой полчаса еще дрался! На этих людей и равнялся.