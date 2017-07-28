Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»

«Барселона» проявляет интерес к вингеру «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует RMC Sport, «Барселона» рассматривает Ди Марию в качестве возможной замены для Неймара. Напомним, что Неймар может перейти именно в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Ди Марию хочет видеть в команде Лионель Месси.

При этом сделки по Неймару и Ди Марии не будут связаны между собой напрямую. Если оба трансфера состоятся, то сначала Неймар перейдет в «ПСЖ», а затем клубы через какое-то время попробуют договориться о трансфере аргентинца.

В прошедшем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 43 матча за «ПСЖ» и забил 14 мячей при 15 голевых передачах.