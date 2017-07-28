Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»
Источник: RMCКомментарии
«Барселона»
проявляет интерес к вингеру «ПСЖ» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщают французские
СМИ.
Как информирует RMC Sport, «Барселона» рассматривает Ди Марию в качестве возможной
замены для Неймара. Напомним, что Неймар может перейти именно в «ПСЖ» за 222
миллиона евро. Ди Марию хочет видеть в команде Лионель Месси.
При этом сделки по
Неймару и Ди Марии не будут связаны между собой напрямую. Если оба трансфера
состоятся, то сначала Неймар перейдет в «ПСЖ», а затем клубы через какое-то
время попробуют договориться о трансфере аргентинца.
В прошедшем сезоне
29-летний Анхель Ди Мария провел 43 матча за «ПСЖ» и забил 14 мячей при 15
голевых передачах.
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