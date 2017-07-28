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Евгений Кафельников: Спасибо всем, кто проявил сочувствие!

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион 2000-го года Евгений Кафельников сегодня буквально взорвал своими публикациями в твиттере информационное пространство. Равнодушным не остался никто. Сейчас телефон Евгения просто разрывается, понятно, что он не хочет давать пространных комментариев, но для «Советского Спорта» он нашел несколько слов:

- Сейчас не готов комментировать сложившуюся ситуацию. Благодарен всем, кто искренне проявил сочувствие. Никогда не стеснялся говорить о своих проблемах, пытаюсь ситуацию контролировать. Возможно, время обсуждения наступит. Возможно, нет. В любом случае спасибо всем за добрые слова.

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