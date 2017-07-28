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Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo, Яшин – 22-й

Источник:  FourFourTwoКомментарии

Британское издание FourFourTwo опубликовало список ста величайших футболистов всех времен, который возглавил аргентинский форвард Диего Марадона.

На втором месте расположился еще один аргентинец, нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Третье место занял Бразилец Пеле, четвертое – голландец Йохан Кройф. Замкнул пятерку лучших по версии журнала португалец Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что в рейтинг попал голкипер СССР и московского «Динамо» Лев Яшин, он занял 22-ю строчку.

Топ-10 лучших футболистов всех времен по версии FourFourTwo:

1. Диего Марадона
2. Лионель Месси
3. Пеле
4. Йохан Кройф
5. Криштиану Роналду
6. Альфредо Ди Стефано
7. Франц Беккенбауэр
8. Зинедин Зидан
9. Ференц Пушкаш
10. Роналдо
…22. Лев Яшин

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