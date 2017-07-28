Марадона возглавил рейтинг величайших игроков всех времен по версии FourFourTwo, Яшин – 22-й

Пресса трещит от слухов о возможном переходе форварда «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

Золотой мальчик. Почему за Килиана Мбаппе заплатят 180 миллионов евро?

Золотой мальчик. Почему за Килиана Мбаппе заплатят 180 миллионов евро? Пресса трещит от слухов о возможном переходе форварда «Монако» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Милан» рассматривает возможность подписания форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

«Милан» проявляет интерес к Роналду «Милан» рассматривает возможность подписания форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду намекнул на то, что останется в клубе.

Роналду намекнул, что останется в «Реале»

Роналду намекнул, что останется в «Реале» Полузащитник «Реала» Криштиану Роналду намекнул на то, что останется в клубе.

Лидер «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».

Роналду советует Неймару дождаться предложения «Манчестер Юнайтед» Лидер «Реала» Криштиану Роналду посоветовал нападающему «Барселоны» Неймару не спешить подписывать контракт с «ПСЖ».