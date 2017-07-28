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Сергей Прядкин: Мы обеспокоены вопросом телетрансляций на «Матч ТВ»

Алексей Андронов, Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал по просьбе «Советского спорта» скандальную ситуацию с трансляциями футбольных матчей чемпионата России на телеканале «Матч ТВ», о которой сообщило наше издание.

- О существующей проблеме (комментарии некоторых матчей РФПЛ из студии) мы узнали только на этой неделе. Было совещание, на котором подводились итоги второго тура чемпионата России. Там присутствовал и представитель основного вещателя. Я задал ему этот вопрос, и он подтвердил: теперь комментаторы работают и из московской студии.

Естественно, это вызывает некоторое беспокойство. Но РФПЛ не может диктовать вещателю, как ему работать. В свое время этот вопрос, как и многие другие, курировала «Лига-ТВ». Сторонняя организация, не имеющая прямого отношения к РФПЛ. Но наша позиция, позиция РФПЛ, такова: комментатор должен находиться на месте события. Собственно, как и было ранее. Мы целиком за такой подход. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация.

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