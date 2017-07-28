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Волейболистки сборной России обыграли Болгарию в 1/2 финала ЧЕ (U-16)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках полуфинала чемпионата Европы среди игроков до 16 лет сборная Россииа на тай-брейке обыграла команду Болгарии со счетом 3:2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11).

Самой результативной в составе российской сборной стала Татьяна Кадочкина, набравшая 22 очка, еще 15 баллов принесла команде Елизавета Кочурина.

 В финале, который состоится 29 июля, россиянки сыграют с командой Италии, обыгравшей во втором полуфинале сборную Белоруссии (3:0).

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