Волейболистки сборной России обыграли Болгарию в 1/2 финала ЧЕ (U-16)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках полуфинала
чемпионата Европы среди игроков до 16 лет сборная Россииа на тай-брейке
обыграла команду Болгарии со счетом 3:2 (17:25, 25:21, 22:25, 25:21, 15:11).
Самой результативной в составе российской сборной стала
Татьяна Кадочкина, набравшая 22 очка, еще 15 баллов принесла команде Елизавета
Кочурина.
В финале, который
состоится 29 июля, россиянки сыграют с командой Италии, обыгравшей во втором
полуфинале сборную Белоруссии (3:0).
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