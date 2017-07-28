Волейболистки сборной России обыграли Болгарию в 1/2 финала ЧЕ (U-16)

читайте также

Вадим Лихошерстов: У сборной России были шансы на медали в Мировой лиге Блокирующий «Факела» Вадим Лихошерстов прокомментировал выступление сборной России в Мировой лиге и поделился впечатлениями от дебюта в национальной команде.

Дмитрий Мусэрский: Сейчас у меня нет желания играть за сборную «Советский спорт» перевел главное.

Татьяна Грачева: Никто не ожидал, что мы так здорово сыграем с бразильцами Комментатор Татьяна Грачева специально для «Советского спорта» подвела итоги этого турнира.

Виталий Мутко: Не стоит драматизировать результат россиян в Мировой лиге и расстраиваться Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал выступление мужской сборной России в «Финале шести» Мировой лиги.