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Роланд Гиголаев: Комментаторы должны работать со стадиона, это очевидно

Алексей Андронов, Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ролланд Гиголаев, футболист «Амкара», прокомментировал по просьбе «Советского спорта» скандальную ситуацию с трансляциями футбольных матчей чемпионата России на телеканале «Матч ТВ», о которой сообщило наше издание и которую уже прокомментировал чуть раньше президент РФПЛ Сергей Прядкин:

- Я полностью убежден, что комментаторы должны работать со стадиона. Это очевидные вещи. У них есть возможность перед матчем контактировать непосредственно с нами, игроками, и получать какие-то сведения. Сам я, конечно, не общаюсь перед матчем с прессой, так как сосредоточен на игре. Но другие игроки вполне себе могут говорить перед матчем. Думаю, самим комментаторам полезно поездить по городам, узнать что-нибудь новое. В конце концов, даже с болельщиками пообщаться и узнать, что они думают, тоже полезно, на мой взгляд, - заявил футболист.

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