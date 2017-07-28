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Шамиль Газизов: Надеюсь, решение «Матч ТВ» – мера временная

Алексей Андронов, Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа» прокомментировал по просьбе «Советского спорта» скандальную ситуацию с трансляциями футбольных матчей чемпионата России на телеканале «Матч-ТВ», о которой сообщило наше издание.

- Решение «Матч-ТВ» - это сугубо их взгляд, и комментировать данную ситуацию мне бы не хотелось. По мне, это обычный ход, связанный с оптимизацией расходов телекомпанией. По моим ощущениям, данная мера является временной.

А так у нас обычно комментатор приезжает на матч примерно за 2 часа до начала эфира, он видит обстановку, подмечает для себя какие-то детали, чего нельзя увидеть на маленьком экране. Он имеет возможность пообщаться с тренерами, с некоторыми футболистами. Соответственно запас информации перед началом игры у него больше.

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