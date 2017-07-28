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Директор УЕФА: Будем ужесточать правила финансового фейр-плей

Источник:  APКомментарии

Директор УЕФА по лицензированию и финансовому фейр-плею Андреа Траверсо заявил, что союз будет ужесточать правила расхода средств футбольных команд.

«Политика финансового фейр-плей жива, мы будем ужесточать правила в будущем.

«Милан», как и другие клубы обязан соблюдать нашу политику и правила. Все клубы имеют возможность свободно работать на трансферном рынке, но если их действия нарушают установленные правила, то их настигнуть последствия», - заявил Траверсо в интервью AP.

Напомним, «Милан» в текущее трансферное окно потратил на покупку игроков свыше 220 миллионов евро.

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