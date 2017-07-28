Директор УЕФА: Будем ужесточать правила финансового фейр-плей
Источник: APКомментарии
Директор УЕФА по
лицензированию и финансовому фейр-плею Андреа Траверсо заявил, что союз будет
ужесточать правила расхода средств футбольных команд.
«Политика финансового
фейр-плей жива, мы будем ужесточать правила в будущем.
«Милан», как и другие клубы
обязан соблюдать нашу политику и правила. Все клубы имеют возможность свободно
работать на трансферном рынке, но если их действия нарушают установленные
правила, то их настигнуть последствия», - заявил Траверсо в интервью AP.
Напомним, «Милан» в текущее
трансферное окно потратил на покупку игроков свыше 220 миллионов евро.
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