«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем

В 19:00, за час до встречи третьего тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» состоится церемония проводов бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

- Клуб и болельщики поблагодарят Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой, - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня контракт 34-летнего форвард с «Зенитом» истек. 13 июля петербургский клуб назначил Кержакова координатором футбольных команд Академии.

Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2001 по 2006-й и с 2010 по 2017 год. Всего на счету нападающего 386 матчей, 163 гола и 65 передач за команду из Петербурга. Вместе с клубом он трижды побеждал в чемпионате России (2010, 2011/12, 2014/15), становился обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2011, 2016).

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.