Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

В 19:00, за час до встречи третьего тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» состоится церемония проводов бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

- Клуб и болельщики поблагодарят Кержакова за его невероятную карьеру, голы, трофеи и самоотдачу, которую форвард всегда демонстрировал в футболке со стрелкой, - говорится в сообщении. 

Напомним, 30 июня контракт 34-летнего форвард с «Зенитом» истек. 13 июля петербургский клуб назначил Кержакова координатором футбольных команд Академии. 

Игрок выступал за сине-бело-голубых с 2001 по 2006-й и с 2010 по 2017 год. Всего на счету нападающего 386 матчей, 163 гола и 65 передач за команду из Петербурга. Вместе с клубом он трижды побеждал в чемпионате России (2010, 2011/12, 2014/15), становился обладателем Кубка (2009/10) и Суперкубка страны (2011, 2016).  

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 6 августа в Петербурге и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Могилевец – в «Спартаке»? Три аргумента, почему этого не случитсяМогилевец – в «Спартаке»? Три аргумента, почему этого не случитсяНа днях в прессе появилась информация, согласно которой полузащитник «Ростова» Павел Могилевец может стать игроком «Спартака».«Индепендьенте» получит 5% от будущей продажи Ригони из «Зенита» в другой клуб«Индепендьенте» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по трансферу своего полузащитника Эмилиано Ригони, сообщает Ole.«Зенит» может приобрести защитника «Лиона» за 16 млн евроФутболист «Лиона» Эмануэль Маммана попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает L'Equipe.Евгений Ловчев: Мы видим посвежевшего КокоринаЕвгений Ловчев: Мы видим посвежевшего КокоринаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о старте российских клубов в еврокубках.
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем
Футбол
Директор УЕФА: Будем ужесточать правила финансового фейр-плей
Футбол
Шамиль Газизов: Надеюсь, решение «Матч ТВ» – мера временная
Футбол
Роланд Гиголаев: Комментаторы должны работать со стадиона, это очевидно
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости