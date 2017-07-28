Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия Ефимова

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Юлии Ефимовой в финале чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом.

«Умница, она должна была это сделать и сделала. Спортсменка высочайшего уровня. Сколько бы разговоров вокруг Юли ни шло, надо понимать - это большой спорт, все хотят выигрывать, но не все умеют это делать так, как она - на два корпуса впереди соперниц», - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, Ефимова преодолела 200 метров за 2 минуты 19,64 секунды, второй стала американка Беттани Гэллат. На третьем месте китаянка Ши Цзинлин.