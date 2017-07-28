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Кирилл Дементьев: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал

Алексей Андронов, Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный комментатор Кирилл Дементьев прокомментировал по просьбе «Советского спорта» скандальную ситуацию с трансляциями футбольных матчей чемпионата России на телеканале «Матч-ТВ», о которой сообщило наше издание.

- Любой комментатор вам скажет, что освещать игру с места событий лучше, чем из студии. Не случайно контракт с РФПЛ о показе матчей чемпионата России предусматривал условия, согласно которым матчи обязательно должны комментироваться с места событий.

И это было правильно, на мой взгляд, поскольку объективно оценить происходящее на поле можно лишь находясь на стадионе, а не глядя в маленький монитор со стороной 5 сантиметров.

Ну и плюс неформальное общение с футболистами перед матчем давало пищу уму, делая комментатора более подкованным в плане подачи материала. Я был во многих городах, когда работал на матчах РФПЛ и могу сказать, что знания о российском футболе росли в геометрической прогрессии. И мне это было полезно.

Могу вспомнить случай, когда на первых трансляциях РФПЛ было всего четыре камеры. И если ты работал из студии, мяч в кадр попросту иногда не попадал. Сами понимаете, как работать, когда происходит такое! Сейчас подобного, конечно, не случается. Тем не менее, был вот такой забавный случай.

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