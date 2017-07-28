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В матче «Шапекоэнсе» – «Барселона» примет участие выживший в авиакатастрофе футболист

Источник:  ФК «Шапекоэнсе»Комментарии

Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» Алан Рушел примет участие в товарищеском матче против «Барселоны», сообщает официальный сайт бразильской команды.

Защитник после катастрофы перенес операцию на спине и более двух недель находился в госпитале.

Напомним, трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ». 

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