В матче «Шапекоэнсе» – «Барселона» примет участие выживший в авиакатастрофе футболист
Источник: ФК «Шапекоэнсе»Комментарии
Выживший в авиакатастрофе
игрок «Шапекоэнсе» Алан Рушел примет участие в товарищеском матче против «Барселоны»,
сообщает официальный сайт бразильской команды.
Защитник после катастрофы
перенес операцию на спине и более двух недель находился в госпитале.
Напомним, трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы 77 человек погибли, пятеро выжили. Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
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