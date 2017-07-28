Александр Григорян: Комментировать из студии, как на «Матч ТВ», не эффективно

Главный тренер ФК «Анжи» Александр Григорян прокомментировал по просьбе «Советского спорта» резонансную ситуацию с низким качеством трансляций футбольных матчей чемпионата России на телеканале «Матч-ТВ». Напомним, наше издание сообщило о том, что основная часть трансляций теперь ведется из московской студии, а не с места событий:

- Честно говоря, я об этой новости узнал только от вас. Уверен, это не совсем правильно и явно не эффективно, когда журналист работает не с места событий. Потому что комментатору важно не просто видеть картинку со знакомыми именами, но и проникнуться какой-то обстановкой, узнать важную деталь, будь то футбольные или околофутбольные моменты.

Это как если бы я проводил тренировки, находясь не на поле, а, скажем, на верхней трибуне. С одной стороны, все видно; с другой, нет контакта с командой, - говорит Александр Григорян.