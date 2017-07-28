Владислав Батурин: На «Матч ТВ» мы вынуждены уже половину игр комментировать из Москвы

Комментатор «Матч-ТВ» Владислав Батурин посетовал в интервью «Советскому спорту» на экономическую ситуацию, в которую попал телеканал, что приводит теперь к низкому качеству трансляций футбольных матчей чемпионата России. Напомним, наше издание сообщило о том, что основная часть трансляций теперь ведется из московской студии, а не с места событий.

- На мой взгляд, работа не с места событий серьезно влияет на восприятие комментатором всего того, что происходит на футбольном поле. Это касается и эмоций, и каких-то отдельных моментов игры.

Комментатор, который находится на стадионе, имеет возможность более профессионально и квалифицировано выполнять свою работу, нежели сидя у маленького монитора. Поэтому я считаю огромным минусом складывающуюся сегодня экономическую обстановку на «Матч ТВ». Теперь мы вынуждены чуть ли не половину игр комментировать из Москвы, - признал Владислав Батурин.