Защитник «Ювентуса» Романья стал игроком «Кальяри»

Защитник «Ювентуса» Филиппо Романья перешел в «Кальяри», сообщает официальный сайт красно-синих.

20-летний итальянец подписал контракт с «островитянами», рассчитанный до 2022 года. Сумма сделки не разглашается, но по информации издания Football Italia, «Старая сеньора» получила за игрока не менее 7,6 миллиона евро.

Напомним, первую половину прошлого сезона Романья на правах аренды провел в «Новаре», за которую сыграл 6 матчей, а последние полгода защищал цвета «Брешии», приняв участие в 14 играх.

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