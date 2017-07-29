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Георгий Щенников: Витя Васин забил, вот и мне уже пора

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды «СКА-Хабаровск», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России.

– В матче с «Анжи» первый гол за ЦСКА забил Виктор Васин. Понимаешь, какой вопрос сейчас последует?
– (Улыбается) Конечно. За Витьку я очень рад, на встрече с болельщиками он пообещал, что отличится, и свое слово сдержал, – приводит слова Щенникова официальный сайт армейцев. –  Получается, пацан сказал – пацан сделал (смеется). Ну и сам, конечно, понимаю, что очень давно не забивал, буду стараться устранить этот пробел. Вот с «Локомотивом» был хороший момент, но попасть в ворота не удалось.

– На самом деле, все помнят твой мяч «Тереку», но это был все-таки Кубок. В чемпионате ты не отличался ни разу за сто семьдесят с лишним матчей.
– Не могу сказать, что это довлеет надо мной, но забить действительно мечтаю. Хотя… Надо же хоть какой-нибудь рекорд побить, пускай даже по длительности безголевой серии (смеется).

– Переходим к хабаровскому СКА. Для многих выход этой команды в премьер-лигу стал сюрпризом. У тебя есть представление, на что может замахнуться этот клуб в нынешнем чемпионате?
– Пока тяжело сказать. Если пробежаться по фамилиям, видно, что состав у хабаровчан ровный, про таких соперников говорят, что они сильны коллективом. Лучше других знаю Женю Баляйкина, мы вместе играли за молодежную сборную страны. СКА будет непросто в элите, но за них хотя бы то обстоятельство, что состав команды практически полностью сохранился с прошлого сезона. Когда ребята вместе добиваются такого успеха, как выход в премьер-лигу, это сплачивает, придает сил и мотивации. Тем более сейчас никто не ждет, что команда будет на новом уровне постоянно побеждать, ведь класс соперников теперь совсем иной. В какой-то мере это раскрепощает.

Напомним, матч ЦСКА – «СКА-Хабаровск» состоится сегодня, 29 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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